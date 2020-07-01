“Kıbrıs Caddesi’nde düzenleme gerekiyor”

Yavruturna Mahallesi sakinlerinden Ünal Sekirden de, yakın çevresindeki, küçük gibi görünen bir takım sorunları dile getirerek, bunların giderilmesi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın dikkatini çekmeye çalıştı.

Ünal Sekirden’in üzerinde durduğu sıkıntılardan biri, Kıbrıs Caddesi ile Kulaksız 1. Sokağın birleştiği noktadaki küçük yeşil alanın, gerek buradan geçen yayalar, gerekse konteynere çöp atmak isteyenler açısından risk oluşturması.

Bu küçük üçgen yeşil alanın kenarlarında yaya kaldırımı bulunmuyor. Ayrıca, Kıbrıs Caddesi tarafında çöp konteyneri yer alıyor. Buradan geçen yayalar da, çöp atması gerekenler de, araç çarpması riskiyle karşı karşıyalar. Buraya kaldırım yapılması mutlak zorunluluk.

Esnafevleri 3. ve 4. sokakların kavşağında bulunan elektrik direği de, elektrik şebekesinin yer altına alınmasından bu yana orada duruyor. Ünal Sekirden, artık telleri de olmayan demir direğin buradan kaldırılması suretiyle yaya geçişinin rahatlatılması gerektiğini söylüyor. Üstelik benzer bir “işlevsiz” direk de, Kıbrıs Caddesi ile Esnafevleri 7. sokağın birleştiği noktada yer alıyor.

Kıbrıs Caddesi’nin Bahabey Caddesi’nden giriş kısmında, solda bulunan Maliye ve Askeriye lojmanlarının önünde de çok geniş bir tretuvar var. Ünal Sekirden, araç park yeri olarak kullanılan bu kısmın da yola katılabileceğini savunuyor.

Ünal Sekirden, çeşitli zamanlarda ilettiği sorunlara yapıcı bir yaklaşım gösteren Belediye Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci ile bu birimin trafik kontrol ve denetleme elemanı Kenan Şahin’e ise teşekkürlerini ifade ediyor.

(Haber Merkezi)