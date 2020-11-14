“KÂĞITTAN BİN TURNA” bugün Kadeş Meydanı’nda

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların minik elleriyle yaptıkları ve kanatlarına mesajlarını yazdıkları bin adet kâğıttan turna kamuoyuna duyurulacak ve çocuk istismarının önlenmesi dileğiyle Ankara’ya ulaştırılması sağlanacak. (Haber Merkezi)