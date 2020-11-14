“KÂĞITTAN BİN TURNA” bugün Kadeş Meydanı’nda
Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ve Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Çorum Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kâğıttan Bin Turna” konulu etkinlik, bugün saat 11.00’de Kadeş Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Güncel 14.11.2020, 00:10
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların minik elleriyle yaptıkları ve kanatlarına mesajlarını yazdıkları bin adet kâğıttan turna kamuoyuna duyurulacak ve çocuk istismarının önlenmesi dileğiyle Ankara’ya ulaştırılması sağlanacak. (Haber Merkezi)
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