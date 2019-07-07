KGF, Erdoğan Erişen’le devam

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğindeki toplantıya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim ve Recep Mebet de delege olarak katıldı.

Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon ve Bayburt’tan çok sayıda basın mensubunun yer aldığı toplantıda mesleki problemler ve çözüm önerileri de konuşuldu.

ERİŞEN YENİDEN

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi’nde gerçekleşen genel kurulda, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen yeniden KGF Genel Başkanlığı’na seçildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda, Cengiz Demirel, Cihan Okur, Halil Ayyıldız, İhsan Uluözlü, Metin Kaya, Mustafa Balcı, Mustafa Bayrak, Sezai Köprülü, Yaşar Yıldız ve Zeki Alkan yönetim kuruluna girdiler.

Denetleme Kurulu Durmuş Karaağaç, Mustafa Emen ve Tolga Gül’den oluşurken Onur Kurulu’nda Bekir Bayram, Güngör Yavuzaraslan ve Şevket Erzen; Yüksek İstişare Kurulu’nda ise Hüsnü Acar, Muhammet Kaçar, Murat Okutmuş, Orhan Sevinç ve Yusuf Turgut yer aldı.

Konfederasyon delegeleri Bekir Bayram, Cengiz Demirel, Cihan Okur, Durmuş Karaağaç, Ersen Küçük, Güngör Yavuzarslan, İhsan Uluözlü, Metin Kaya, Mustafa Balcı, Mustafa Bayrak, Mustafa Emen, Sezai Köprülü, Şevket Erzen, Yaşar Yıldız, Zeki Alkan, Erdoğan Erişen, Ergun Ata ve Murat Taşkın’dan oluştu.

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi Salonu’ndaki genel kurulda kürsüye gelen Erdoğan Erişen, yeni yönetimde görev alan isimleri tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise organizasyona katkılarından dolayı Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile yerel basın mensuplarına şükranlarını ifade etti.

ERZEN: “MEDYA ÇÖZÜM İSTİYOR”

KGF 3. Olağan Genel Kurulu’nda kürsüye davet edilen Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan icra-iflas ilanları ile ilgili düzenlemenin hayata geçmesi halinde yerel gazetelerin yarıya yakınının kapanma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak konuyla ilgili gerçekleştirdikleri girişimlerden bahseden Şevket Erzen, “Söz konusu düzenlemeden geri adım atılmazsa, topluma fitne tohumları ekmek isteyen güçler yerel medyayı ele geçirebilirler” uyarısında bulundu.

Yeni basın kartları ile ilgili süreci de anlatan Erzen, KGF eski Genel Başkanı Turgut Özdemir ve Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı’yı rahmetle anarak organizasyona ev sahipliği yapan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür etti.

KGF’nin yeni yönetimini tebrik eden Recep Mebet ise basın camiasında yaşanan değişim ve dönüşüme işaret ederek yeni medya alanındaki uyum eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti. Eskiden BYEGM’nin organize ettiği “Anadolu Basını Özendirme Yarışması”nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca sürdürülmesini isteyen Recep Mebet, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na gelir sağlayacak dijital haber platformu önerisini yineledi.

PROTOKOL ZİYARETLERİ

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi Toplantısı’na katılan basın mensupları Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret eden Karadeniz basını temsilcileri, Valilik ve Belediye tarafından verilen yemeklere de katıldılar.

(Haber Merkezi)