Keziban öğretmene Vali’den başarı belgesi
Güncel 21.12.2021, 23:37
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Hindistan’da organize edilen “2021 Global Teacher Awards” yarışmasında ilk 100’e girerek uluslararası “Küresel Öğretmen” ödülünü alan Çorum Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz’a, Vali Mustafa Çiftçi tarafından Başarı Belgesi verildi.
Vali Çiftçi, yaptığı başarılı ve nitelikli çalışmalardan dolayı “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görülen Keziban Kodaz’ı başarı belgesiyle ödüllendirildi. (Haber Merkezi)
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