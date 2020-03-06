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Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar

Cemal Bal ve Arap Bal’ın sahibi olduğu Yıldız Orman Ürünleri firması, Cengiztopel Caddesi Esnafevleri Camii karşısında hizmetini sürdürüyor.

Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar

Cemal Bal ve Arap Bal’ın sahibi olduğu Yıldız Orman Ürünleri firması, Cengiztopel Caddesi Esnafevleri Camii karşısında hizmetini sürdürüyor.

06 Mart 2020 Cuma 00:21
Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar

“Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar” sloganıyla farklı tasarımlar ve uygulamalar gerçekleştiren Yıldız Orman Ürünleri, laminat parke, çelik kapı ve iç oda kapılarında, Çamsan, Floorpan, Terraclick ve Harmony markalarıyla kaliteli ve iddialı örnekler sunuyor.

Cemal ve Arap Bal, sektörde öne çıkabilmek için bütün güçleriyle çaba harcadıklarını, ürün ve hizmet kalitesinde sınır tanımadıklarını belirterek, “Seçkin marka ve renk çeşitlerimizle göz kamaştırıyoruz. Başlangıçtan sonuca kadar hiçbir aşamada kaliteden taviz vermiyoruz” ifadesini kullandılar.

(Aliye ÖNCEL)

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