“Keşmir bizim canımızdır”

Göle, “Hindistan’ın tek taraflı olarak, Cammu Keşmir'in, kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığını sona erdirmesi Keşmir’deki işgalini kalıcı bir duruma dönüştürme hamlesidir. Bu niyet ve bu doğrultuda atılan adımlar hem kabul edilemez hem de Keşmir sorununu asla çözmez. Keşmir sorununun çözümü için Keşmir halkı bir nesne olarak görülmemelidir. Keşmir’in geleceğine ve statüsüne Keşmir halkı karar vermelidir. Halkın insanî hak talepleri karşısında güvenlik güçlerinin hukuksuz uygulamalarına fırsat verilmemelidir. Hindistan, aynen İsrail’in Filistin’de yaptığı gibi Keşmir’deki demografik yapıyı lehine çevirme girişimlerinden vazgeçmelidir. Keşmir halkının hak ve adalet taleplerinin ve bu yöndeki gösterilerinin Hindistan ya da başka aktörler tarafından terör faaliyeti olarak gösterilmesine engel olunmalıdır. Camilerin ve mescitlerin Hindistan tarafından terör yuvaları, toplu ibadetlerin ise terör eylemi olarak lanse edilmesinin önüne geçilmelidir. Bizler Keşmir halkının ve haklı taleplerinin her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)