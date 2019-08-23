Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899

“Keşmir bizim canımızdır”

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında yeniden artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Keşmir bizim canımızdır”

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında yeniden artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:46
“Keşmir bizim canımızdır”

Göle, “Hindistan’ın tek taraflı olarak, Cammu Keşmir'in, kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığını sona erdirmesi Keşmir’deki işgalini kalıcı bir duruma dönüştürme hamlesidir. Bu niyet ve bu doğrultuda atılan adımlar hem kabul edilemez hem de Keşmir sorununu asla çözmez. Keşmir sorununun çözümü için Keşmir halkı bir nesne olarak görülmemelidir. Keşmir’in geleceğine ve statüsüne Keşmir halkı karar vermelidir. Halkın insanî hak talepleri karşısında güvenlik güçlerinin hukuksuz uygulamalarına fırsat verilmemelidir. Hindistan, aynen İsrail’in Filistin’de yaptığı gibi Keşmir’deki demografik yapıyı lehine çevirme girişimlerinden vazgeçmelidir. Keşmir halkının hak ve adalet taleplerinin ve bu yöndeki gösterilerinin Hindistan ya da başka aktörler tarafından terör faaliyeti olarak gösterilmesine engel olunmalıdır. Camilerin ve mescitlerin Hindistan tarafından terör yuvaları, toplu ibadetlerin ise terör eylemi olarak lanse edilmesinin önüne geçilmelidir. Bizler Keşmir halkının ve haklı taleplerinin her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Aşgın’dan kutlamalar
Aşgın’dan kutlamalar
“Gönüller yapmaya geldik”
“Gönüller yapmaya geldik”
Vali Çiftçi’den Sarimbey Köyü’ne taziye ziyareti
Vali Çiftçi’den Sarimbey Köyü’ne taziye ziyareti
Mimar Sinan Muhtarı Şeker’e taziye ziyareti
Mimar Sinan Muhtarı Şeker’e taziye ziyareti
Algı Özel Eğitim Merkezi kadrosunu güçlendirdi
Algı Özel Eğitim Merkezi kadrosunu güçlendirdi
Çorum yapı ruhsatı verilen bina sayısında 45.’nci oldu
Çorum yapı ruhsatı verilen bina sayısında 45.’nci oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim