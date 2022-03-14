KESK’ten Samsun’da bölge mitingi
KESK üyesi sendikalar ve demokratik toplum kuruluşları, 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 13.00’de Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda “Geçinemiyoruz” mitingi düzenledi.
Güncel 14.03.2022, 23:32
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KESK MYK Üyesi Gönül Kural Şimşek, Eğitim-Sen MYK Üyesi Ahmet Karagöz, SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Bülent Türkmen ve Tarım Orkam Sen MYK Üyesi Gazi Düz, dün Çorum’a gelerek bölge mitingi ile ilgili çeşitli temaslarda bulundular.
Gazi Düz ve Bülent Türkmen de, Çorum Eğitim-Sen Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tarım Orkam Sen Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Mehtap Özdemir, Tüm Bel Sen Başkanı Nevzat Veldet ve Ali Türksal ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.
(Volkan SINAYUÇ)
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