KESK’ten işçilere destek ziyareti
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, fabrika önündeki bekleyişlerinde 2’nci haftayı geride bırakan metal işçilerini ziyaret etti.
Güncel 23.12.2020, 20:30
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KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyaretle ilgili KESK tarafından yapılan açıklamada, “Direnişlerinin 15. gününde KESK Çorum Şubeler Platformu olarak işçi kardeşlerimize dayanışma ziyaretinde bulunduk. İşçiler sendikalı olarak işlerine geri dönene kadar hep birlikte mücadeleye devam.
Yaşasın sınıf dayanışması” denildi. (Haber Merkezi)
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