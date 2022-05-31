KESK’ten Gezi açıklaması

Gezi eylemlerinin Türkiye’de benzeri görülmemiş bir demokratik katılım talebini ve demokrasi için gereken özgürlüklere sahip çıkma iradesini açığa çıkardığını kaydeden Beyaz, “Gezi mitinglerinde amaç hükümeti devirmek veya belli bir ideoloji doğrultusunda devrim yapmak veya güdülen ideolojiyi hâkim kılmak değildir. Siyasal ihtiyaçlar üzerinden Gezi’yi uluslararası operasyonlara, finans lobilerine, iktidarın kendi kirli ortaklıklarına, darbecilere ve teröre bağlamak, onu bir komploya indirgemek mümkün olmamış, olamayacaktır.

Kendilerini çok farklı kimlikler veya ideolojiler ile tanımlayan halk kesimleri yaşam hakları arayışında bir araya gelmiş adaletsizliğe, baskıya, eşitsizliğe ve despotluğa karşı; kazanılmış haklarına sahip çıkmak, onurunu, doğayı, kentini korumak için sokakları doldurmuştur. Bu mücadele her kültür, ulus, cinsiyet, din ve mezhepten ezilenlerin birlik olmayı başarmasının bir ürünü olmuştur” dedi.

Dün Gezi Parkı üzerinden halka açılan savaş bugün kıyıların, ormanların, meraların, yaylaların yandaş şirketler üzerinden ranta açılmasıyla sürdürüldüğünü belirten Beyaz, “Gezi özgürlük ve eşitlik mücadelesinde, kadın ve gençlik eylemlerinde, grevlerde-boykotlarda yaşamaya devam ediyor. Gezi halkın ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği kadar yakınındaki tarihsel birikim içinde yer alan yol gösterici meşalesidir, olmaya da devam edecektir.

Bizler KESK Çorum Şubeler Platformu bileşenleri olarak 9. yılında Gezi’de verilen mücadeleyi selamlıyor ve mücadeleye devam kararlılığımızı sürdürdüğümüzü buradan bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

