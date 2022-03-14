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KESK’ten “geçinemiyoruz” mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından 19 Mart Cumartesi günü Samsun’da “geçinemiyoruz mitingi” yapılacak.

Güncel 14.03.2022, 22:06
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KESK’ten “geçinemiyoruz” mitingi

Aralarında Çorum’un da bulunduğu 11 ilden katılımın sağlanacağı mitingle ilgili KESK Genel Mali Sekreteri ve MYK Üyesi Gönül Kural Şimşek ve beraberindeki heyet, dün Çorum’a geldi.

KESK’e bağlı Eğitim-Sen’de bir basın toplantısı düzenleyen KESK heyeti, Samsun’da yapılacak olan bölge mitingine tüm emekçileri davet etti.

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, her gün iğneden ipliğe kadar tüm tüketim maddelerine zam yapıldığını belirterek, iktidarın tercihini sermayedarlardan yana yapması nedeniyle bu zamların bedelinin emekçilere ödettirildiğini söyledi. Beyaz, tüm bunlara karşı emek ve demokrasi güçlerinin sesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

KESK Genel Mali Sekreteri ve MYK Üyesi Gönül Kural Şimşek ise, toplumun % 99’unu oluşturan kamu emekçilerinin, işçilerin, asgari ücretlilerin, emekliklerin, işsizlerin, kadınların, EYT’liler, küçük esnafın ve çiftçilerin çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

İktidarın yıllardır ‘halkı enflasyona ezdirmedik’ dediğini, ama her seferinde hayat pahalılığı altında halkın ezildiğini kaydeden Şimşek, “Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Asgari ücrete, maaşlarımıza ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha ceplerimize girmeden eriyip, buharlaşıyor.

Elektriğe, doğalgaza yapılan fahiş zamlar, akaryakıt ürünlerine yapılan rekor zamlarla sürüyor.

Enerji alanında yaşanan artışlar suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi ulaşımdan gıda ürünlerine, meyve ve sebzeden temel tüketim maddelerine kadar her alana yansıyor. Hız kesmeden süren zam sağanağı ay sonunu getirmemizi imkansız hale getiriyor. Her alışverişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz gittikçe küçülüyor. Beslenmekle, ısınmak arasında tercih yapmaya zorlanır hale geldik. Artan gıda fiyatları yüzünden yeterince beslenemediğimiz gibi, fahiş elektrik ve doğalgaz zamları sonucunda yeterince ısınamıyoruz” dedi.

“FAİZDEN VE RANTTAN BESLENEN

YÜZDE 1’İN ÇIKARI TEMEL ALINIYOR”

Sokakta, çarşıda pazarda, mutfakta yaşanılan gerçek enflasyonun % 100’ü aştığını ifade eden Şimşek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Buna rağmen çocukların bile inanmadığı TÜİK enflasyonuna göre artırılan maaşlarla, ücretlerle yetinmemizi istiyorlar.

Mevcut sistemde bizim payımıza hep düşük ücretler-maaşlar, yoksulluk, işsizlik, zamlar düşüyor. Çünkü ülkeyi yönetenler attıkları her adımda halkın yüzde 99’unu, bizi adeta yok sayıyor. Sadece faizden, ranttan beslenen yüzde 1’in çıkarlarını temel alıyor.”

“GEÇİNEMİYORUZ! ARTIK YETER!”

Artık mızrak çuvala sığmıyor, bıçak kemiğe dayandı. %1’in çıkarları uğruna %99’un yok sayılmasına artık yeter diyoruz. Patronların, büyük sermayenin, yandaşların kasaları daha fazla dolsun diye bizim yoksullaştırılmamıza, sefalete ve açlığa itilmeye artık yeter diyoruz.

Özelleştirme soygunu ile ülkemizi her alanda dışarıya bağımlı hale getiren biz değiliz. Buna rağmen faturanın fahiş zamlara, işsizlik ve yoksullukla bize kesilmesine artık yeter diyoruz.

Krizi yaratanların, krizden beslenenlerin yıllardır sürdürdükleri sefaya son verilmesi için, emeği ile yaşam savaşı veren herkesi, tüm halkımızı işsizliğe, yoksulluğa, zamlara karşı 19 Mart Cumartesi Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz.”

(Taner ŞİMŞEK)

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