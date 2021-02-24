KESK’ten CHP’ye ziyaret

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, MYK Üyesi Elif Çuhadar, SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, işçilerin içinde bulunduğu durumla ilgili istişare yaptılar.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il-ilçe yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda açlık grevi başlatan işçilerin içinde bulunduğu koşullar ele alınarak, sorunun çözümü için neler yapılabileceği görüşüldü.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti olarak her zaman ve her koşulda işçiden, emekten yana olduklarını, alın terini en kutsal değer olarak kabul ettiklerini anlatarak, yaşanan sorunların gerek işçiyi, gerekse işvereni ortak bir noktada buluşturacak şekilde çözüme kavuşturulması taraftarı olduklarını anlattı.

İşten çıkartılan işçilerin mücadelesine sürecin başından beri destek verdiklerini örnekleriyle anlatan Tahtasız, bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)