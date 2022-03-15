KESK’ten bölge mitingi için parti ve STK’lara ziyaret
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Merkez yöneticileri, 19 Mart Samsun mitingi için Çorum’da bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Güncel 15.03.2022, 20:38 15.03.2022, 23:47
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Ankara'dan gelen KESK heyeti ve şube yöneticileri, Samsun mitingi için siyasi partilere ve demokratik kitle örgütlerine yönelik düzenlenen destek ziyaretleri kapsamında CHP, İYİ Parti, Emek Partisi, HDP ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret ettiler.
Sendika temsilcileri, 19 Mart'ta Samsun'da yapılacak mitinge çağrı yaparak siyasi parti ve kurum yetkililerinden destek istedi.
Ziyaretlere Gönül Kural Şimşek (KESK), Ahmet Karagöz (Eğitim Sen), Eylem Kaya Eroğlu (SES), Bülent Türkmen (Tüm Bel-Sen) ve Gazi Düz (Tarım Orkam-Sen) katıldı.
(Haber Merkezi)
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