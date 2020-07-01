KESK’te Dönem Sözcüsü değişti

Yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın yürüttüğü KESK Dönem Sözcülüğü görevi, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet tarafından yürütülmesine karar verildi. (Haber Merkezi)