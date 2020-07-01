KESK’te Dönem Sözcüsü değişti
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Sözcüsü değişti.
Güncel 01.07.2020, 18:47
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Yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın yürüttüğü KESK Dönem Sözcülüğü görevi, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet tarafından yürütülmesine karar verildi. (Haber Merkezi)
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