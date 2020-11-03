KESK’liler tanışma kahvaltısında buluştu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların yürütme kurulları, Gezginler Kafe’de düzenlenen tanışma kahvaltısında bir araya geldi.
Güncel 03.11.2020, 19:44
7
Tanışma kahvaltısı ile ilgili yapılan açıklamada, “2020 Mart ayında genel kurullarımızı tamamlayarak yürütme kurullarımızda üç yıl görev yapacak arkadaşlarımızı seçmiştik. Ancak pandemi nedeniyle bir araya gelip tanışma fırsatı bulamamıştık. Yapmakta geciktiğimiz tanışma kahvaltımızı Gezginler Kafe’de gerçekleştirdik” denildi.
Kahvaltıda dayanışma vurgusu yapılırken, bundan sonraki süreçte KESK’in eylem, etkinlikler ve gündemdeki sorunlar değerlendirildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
açık
Namaz Vakti 03 Kasım 2020
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:42
|Yatsı
|19:02