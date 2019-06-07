Keşkek Günü yarın

Çorum İmam Hatip okullarından mezun olan ve İmam hatip camiasına hizmet etmiş, aidiyet ve mensubiyet hisseden herkesin katılacağı geleneksel buluşmaya tüm Çorum halkı davet edildi.

Yapılan açıklamada; “Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Arif Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, Prof. Dr. Alaaddin Karaca, Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gibi bir çok siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve eğitimci yetiştiren, 1953’te açılan ülkenin ilk kuşak imam hatiplerinden bugünkü adı Şehit Erol Olçok olan Çorum İHL bugüne kadar 22 binden fazla mezun vermiştir. Bugün sayısı birden fazla olan okullarımızdan mezun olanları da kapsayacak, örneklik teşkil edecek ve hasret giderecek bu buluşmayı geleneksel olarak devam ettiriyoruz” denildi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde 09 Haziran günü saat 10.00 da yapılacağı bildirilen Geleneksel Keşkek Günü’ne tüm Çorum halkı davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)