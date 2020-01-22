Keşke Çorumlu “Büyük Çorum” mücadelesinin arkasında dursa

2018 yılı sonu itibariyle bunun 536 bini il içinde yaşıyor. Yuvarlak rakamlarla, Ankara’da 400 bin, İstanbul’da 180 bin, İzmir’de 40 bin, Antalya’da 25 bin Çorumlu var.

Elli yıllık meslek yaşamım boyunca ve ÇORUM HABER’le 35 yıldır, Çorum’da “toplumsal barış, demokratik hoşgörü, birlik-beraberlik içinde kalkınma”, Çorum dışında ise “hemşehri dayanışması, güçlü lobi” adeta misyonum oldu. Bu uğurda çok emek verdim.

İstanbul’da ilk büyük Çorumlular gecesini, 1988’de ÇORUM HABER adına düzenledik. İstanbul’da yaşayan seçkin hemşehrilerimizden oluşturduğumuz komite, yine seçkin bir katılımla Baltalimanı Grand Müzikholü’nde 600 kişilik görkemli bir yemek gerçekleştirdi.

Çorumlu sanatçı Serap Mutlu Akbulut’un sahne aldığı gece öylesine güzel geçti ki, herkes, “bundan böyle sık sık bir araya gelelim” temennisiyle salondan ayrıldı.

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Bu atmosferde, Çorum Tanıtma Vakfı ve Çorum Vakfı İstanbul Şubesi kuruldu. Zaman içinde “iki başlılık” görüntüsü rahatsızlık verince, Prof.Dr. Ahmet Samsunlu ile Prof.Dr. Turan Ilgaz, her iki vakfın yönetimine girerek, bu vakıfları ÇEKVA adı altında birleştirdiler.

Sonraki yıllarda ÇEKVA’nın İzmir ve Antalya şubelerinin oluşumuna da naçizane katkım oldu. Yine Ankara’da, Bursa’da, yeniden İstanbul’da Çorumlular geceleri düzenledim.

Çorumluların birliği ve dayanışması adına hangi oluşum veya etkinlik olmuşsa, gerekiyorsa içinde bulunmaya ya da elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım.

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Gerçi, son yıllardaki dernek, vakıf, federasyon furyasını sağlıklı görmüyorum, lobi gücünü zayıflattığına inanıyorum. Türkiye’de ses getirecek büyük bir etkinlik yerine, lokal etkinliklerin havaya uçup gittiğini görüyor, üzülüyorum.

Yalnızca Vakıf 19’un Ankara’daki etkinlikleri belirli bir düzeyin üzerinde. Diğerleri ne yazık ki vasatı aşamıyor.

Ama yine de, hemşehri dayanışması denilince geri duramıyorum.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun hafta sonu İstanbul’da düzenlediği açılış törenine de, oluşumun içindeki yakınlarımın, dostlarımın ısrarları üzerine katılmaktan kendimi alamadım.

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Sevgili Ahmet Ünal Ankara’daydı, Çorum’dan Cemal Ersoy kardeşimle Ankara’ya gittik. Değerli dost Erdal Ertuğrul’un Emek’teki ofisinde Ahmet Ünal’la buluştuk ve İstanbul’a hareket ettik.

Yolda, eğitim gönüllüsü, çorap sektörünün duayeni Haydar Ali Öztaş ağabeyimle de görüşüp kararlaştırdık ve Bostancı’da “Sofra” isimli türkü barda buluştuk. Kuzenim Gülay Keçecioğlu, Ahmet Ünal’ın kardeşi Mehmet Ünal ve kuzeni Adnan Şahin…

“Türküye doyduk” desem yeridir. Hele de ilerleyen saatlerde, pistte “çiğ köfte” yapımı güzel bir görüntü oluşturdu. Doğrusu “hakiki çiğ köfte” de harikaydı.

Tabii Haydar ağabey o kadar geç saate kalamadı.

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Federasyon’un açılışında, yeni tanıdığım pek çok yönetici arkadaşla görüşüp konuştuk, yenileriyle tanıştık. Çorum Askerlik Şubesi’nin eski başkanlarından Emekli Albay Tuğrul Avtan ve emekli Çorum SSK müdürlerinden Tarık Şahin’le yıllar sonra karşılaştık.

Federasyon merkezinden birkaç saatliğine ayrılmak zorunda kalmıştım. Değerli dostlar Mehmet Özata ve Nurettin Büyükkakaç da, o sırada gelmişler, telefonla konuştuk, ama bir araya gelemedik.

Federasyon’a Ataşehir Belediyesi’nin destek olduğunu gözlemledim. Bu son derece memnuniyet verici.

Genel Başkan Metin Akkuş başta olmak üzere, yönetici arkadaşlar da son derece heyecanlı ve Çorumlulara hizmet edebilme arzusu ile dolular.

Başarılı olmalarını umut ediyor ve diliyorum.

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İstanbul’da yaşayan işadamı hemşehrimiz, değerli dost Metin Erişken’le de bu açılışta görüştük. Kendisinin ısrarlı daveti üzerine de, Ataşehir Sahan Restaurant’da hem yemek yedik, hem de sohbet ettik.

Yemeğe, Çorum’dan birlikte gittiğimiz Ahmet Ünal ve Cemal Ersoy’un yanısıra, 1990’lı yıllardan beri tanıdığım, Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürü Hakkı Aydın kardeşim ve Ankara Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi, hemşehrimiz, tanınmış soprano Doç.Dr. Demet Gürhan da katıldı.

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“Çorum sevdası” şimdilerde herkesin dilinde. Özellikle de siyasilerin…

Ama, Çorum’un dertleriyle dertlenmek, aydınlık bir gelecek projeksiyonu çizmeye çalışmak, fikir yürütmek, fikir üretmek ayrı bir şey.

Hem de, bir takım önyargılara saplanmadan…

İşte bu platformu bulduğumuzda, paylaşabildiğimiz, ortak noktada buluşabildiğimiz öyle çok şey oluyor ki…

Keşke Çorumlu “daha yaşanır, daha güzel” bir kent, bir il, kısa ifadesiyle “Büyük Çorum” özleminin ve uğraşısının arkasında dursa…

Mehmet YOLYAPAR

Mehmet Yolyapar ve Cemal Ersoy, Erdal Ertuğrul’la Ankara’daki ofisinde…

Bostancı Sofra’da türkü buluşması…(Soldan sağa: Adnan Şahin, Cemal Ersoy, Haydar Ali Öztaş, Mehmet Yolyapar, Ahmet Ünal, Gülay Keçecioğlu, Mehmet Ünal)

Cemal Ersoy ve Mehmet Yolyapar…

Etli çiğ köfte, uzman ustalar tarafından pistte konukların gözü önünde yoğuruluyor, bu arada sahnede de Güneydoğu ezgileriyle muhteşem bir solist ve saz heyeti var. En alttaki fotoğrafta görüldüğü gibi, Ahmet Ünal da sahne almaktan geri kalmıyor.

Emekli Albay Tuğrul Avtan ve Mehmet Yolyapar…

Cemal Ersoy ve Tarık Şahin…

Metin Erişken’le Federasyon Genel Merkezi’nin açılışında buluşma…

Ataşehir Sahan’da öğle yemeği…(Soldan sağa: Soprano Doç.Dr. Demet Gürhan, Cemal Ersoy, Mehmet Yolyapar, Metin Erişken, Hakkı Aydın, Ahmet Ünal.)

Federasyon Genel Merkezi’nde gelinlik ve abiye kıyafet teşhir bölümü açan Modacı Gülay Keçecioğlu, kuzeni Mehmet Yolyapar ve Federasyon İzmir Temsilcisi Osman Altunörs ile…