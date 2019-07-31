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KESK yürüyüş kolu bugün Çorum’da

1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak TİS görüşmeleri öncesi Artvin, Muğla, Edirne ve Van illerinden dört kol şeklinde yürüyüşler düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, bugün Çorum’a geliyor.

KESK yürüyüş kolu bugün Çorum’da

1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak TİS görüşmeleri öncesi Artvin, Muğla, Edirne ve Van illerinden dört kol şeklinde yürüyüşler düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, bugün Çorum’a geliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:31
KESK yürüyüş kolu bugün Çorum’da

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, “Taleplerimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunmakla kalmamış, taleplerimizin gündeme girmesini ve kendi üyelerimizin süreçte daha aktif yer almalarını sağlamak için değişik eylem ve etkinlikler düzenleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreter Yusuf Şenol ve sendikaların MYK’larından oluşan KESK TİS yürüyüşünün Karadeniz ayağının Artvin’den başladığını kaydeden Veldet, “Güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret ve grevli toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz şiarıyla Artvin Posta Dağıtım Merkez’inde kamu emekçileriyle işyerinden başlayan yürüyüş Eğitim Sen binasında basın açıklamasıyla devam etti. Yürüyüş heyeti sırasıyla Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Çorum illerinden geçerek Ankara’ya ulaşacak” diyerek, yürüyüş kolunun bugün saat 17.00’de Eğitim-Sen binası önünde olacağını bildirdi.

Yürüyüş kolunu Çorum’da KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, üyeleri, emek ve demokrasi güçlerinin yönetici ve üyeleri ile kitlesel olarak Eğitim Sen Şubesi önünde karşılayacaklarını belirten Veldet, “Buradan PTT önüne geçerek taleplerimizi içeren basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. Basın açıklamasından sonra yürüyüş kolunu Ankara’ya uğurlayacağız.

KESK olarak 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisinin sesi olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Aylardır işyerlerinde toplantılar yaparak taleplerimizi oluşturduk. TİS görüşmeleri sürecinde taleplerimizin peşinde olacağımızı, kamu emekçileriyle birlikte, ayrıştıran değil birleştiren bir tarz ile haklarımızı sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz” dedi. (Haber Merkezi)

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