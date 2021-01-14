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KESK üyeleri, bordro yakma eylemi yapacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı taleplerini dile getirmek için 15 Ocak Cuma günü saat 17.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda bordro yakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Güncel 14.01.2021, 18:53
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KESK üyeleri, bordro yakma eylemi yapacak

Sendikalı, sendikasız, KESK üyesi olsun ya da olmasın, tüm kamu emekçileri adına çağrıda bulunduklarını belirten Azapçı, açıklamasında şunları söyledi:
“Her gün gözümüzü iğneden ipliğe gelen zamlarla açıyor, derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz.
Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyonu TÜİK’in perdeleyen rakamlarıyla, sahte verilerle açlığa mahkûm edilmek isteniyor.
Sendikalı, sendikasız, KESK üyesi olsun ya da olmasın, tüm kamu emekçileri adına çağrıda bulunuyor, kamu emekçilerini hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı taleplerimizi haykırmak için 15 Ocak Cuma günü saat 17.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda yapacağımız bordro yakma eylemimize davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

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