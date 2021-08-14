KESK'TEN MEMUR ZAMMINA TEPKİ!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, hükümetin memur zammı teklifine tepki gösterdi. KESK adına basın açıklamasını okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Didem Azapçı, “Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” dedi. Basın açıklamasına KESK MYK Üyesi Varol Öztorun, Eğitim Sen MYK Üyesi Simge Yardım, - SES MYK Üyesi Tayyar Özcan, TÜM BEL SEN MYK Üyesi Bülent Türkmen, BES MYK Üyesi İsmet Temel, TARIM ORKAM SEN MYK Üyesi Dostcan Şakar ile KESK üyeleri katıldı.

‘ZAM TEKLİFİ YOK HÜKMÜNDEDİR’

Ankara’dan Çorum’a gelen KESK MYK Üyesi Varol Öztorun, geçen haftadan bu yana illerde olduklarını ve kamu emekçilerinin taleplerini dinlediklerini söyledi. Haftaya KESK üyelerinin hükümetin zam teklifine hayır demek için Ankara’ya yürüyeceklerini bildiren Öztorun, “Hükümetin verdiği zam teklifi bizimle dalga geçtiğini gösteriyor. Yüzde 5+6 kesinlikle kabul edilemez bir teklif. Gerçek enflasyon yüzde 40’ların üzerindeyken bize teklif edilen yüzde 11’lik zam teklifi kamu emekçileri tarafından yok hükmündedir” dedi. KESK adına basın açıklamasını okuyan KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü, SES Çorum Şubesi Eşbaşkanı Didem Azapçı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından paylaşılan teklifin aileler de katıldığında 20 milyonu aşkın geniş bir kitleyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

GERÇEK ENFLASYON VURGUSU

Azapçı, kamu emekçilerinin sorunlarının hala çözülmezken, TİS teklifinin birkaç başlığı taşıdığı ve vasat bir niteliğini olmasından kaynaklı, teklifi kınadıklarını söyledi. AK Parti’nin “İşçiyi, memuru, asgari ücretliyi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin bıkkınlık verdiğini belirten Azapçı, şöyle devam etti: “Defalarca altını çizdik. Bu ülkenin emekçi sınıflarını, dar gelirli vatandaşlarını ezen Ali Cengiz oyunları ile takla attırılan TÜİK enflasyonu yani resmi enflasyon değildir. Bu ülkede hiç kimsenin neredeyse siyasal iktidarın talimatları ile belirlenir hale gelen resmi enflasyon verilerine, yine işsizlik verilerine güveni kalmamıştır. Bizleri yıllardır ezim, ezim ezen sokakta, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayatın gerçek enflasyonudur. Bu erimeyi çarptırılmış, takla attırılmış TÜİK verilerinde görmek artık mümkün değildir.”