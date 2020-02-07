KESK'ten Azapçı'ya dayanışma ziyareti

15 Temmuz darbe girişimin ardından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ülkede bir emekçi kıyımı yaşandığını söyleyen BES Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper, “Ülke adeta KHK’lerle yönetilir hale gelmiştir. Darbe girişimi bastırıldıktan sonra demokrasi zaferi kutlayanlar, gelinen süreçte demokrasiyi ortadan kaldırdıkları gibi; fırsatçılık, keyfiyet ve hukuksuzluğu norm haline getirmişlerdir. Yüzbinlerce insan işlerinden ihraç edilmiş gazeteler, dernekler kapatılmıştır. 1982 Anayasası antidemokratik olmasına rağmen o bile rafa kaldırılmıştır. Artık hukuk tekelden yapılarak demokrasinin esamesi okunamaz hale gelmiştir” dedi.

Yaklaşık 30 ay önce OHAL KHK’sı ile işinden uzaklaştırılan Çorum İş Kururumu Müdürlüğünde çalışan aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası Çorum Şube Yürütme Kurulu üyesi Emrah Azapcı’nın işine iade edilerek kurumdaki görevine başladığını belirten Alper, “KESK Çorum Şubeler Platformu ve BES Çorum Şubesi olarak işyerinde ziyaret ettik ve sendikal anlamda bir dayanışma içinde olduk" şeklinde konuştu.

İşlerinden atılan çalışanların atılma gerekçelerinin başında “kurum kanaati”, yani idarecinin verdiği listenin gerekçe olarak kabul edildiğini o dönemde çıkarılan OHAL KHK’lerinden bildiklerini ifade eden Alper, “Sendika yöneticisi ve üyelerimizin sendikal faaliyetlerinden rahatsız olan, dikensiz gül bahçesi isteyen kurum yöneticileri arkadaşlarımızın isimlerini o dönemde Başbakanlığa bildirerek işlerinden atılmalarına neden oldular. Anayasa mahkemesi çıkarılan bir OHAL KHK’sının iptali davasında önemli bir içtihat kararı verdi. OHAL döneminde evrensel hukuka aykırı işler yapan ve haksız biçimde kişilere zarar veren yöneticilerin hukuksal açıdan sorumluluktan kurtulamayacağına hem de oybirliği ile karar verdi” dedi.

“KHK’ların yayınlandığı dönemde de kurum idarecilerini uyarmıştık. Arkadaşlarımızın haksız hukuksuz biçimde işlerinden edilmelerine neden olanların hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerini, bu işin peşini bırakmayacağımızı duyurmuştuk” diyen Alper, “Tarihin bizi haklı çıkardığını bir kez daha görüyoruz. OHAL’i bahane ederek insanlara haksız biçimde olmadık kötülükleri yapan yöneticilerin yaptıklarının yanına kâr kalmaması ve hesap verebilmeleri önünde hiçbir hukuksal engel bulunmadığı yargısal olarak en üst düzeyde de teyit edilmiş oldu. Devlet kurumları bütün kararlarını alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı olmak ve herhangi bir konuda soruşturma yürütürken tarafsız ve hukuka uygun davranmak zorundadır.

Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler şiarıyla, Şube Sekreterimiz Emrah Azapcı’nın haklı olarak görevinin başına dönmesiyle birlikte bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar, yaşanan bu hukuksuzluklar karşısında mücadele kararlılığı içinde olacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)