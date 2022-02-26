KESK, hayat pahalılığı ve zamları protesto edecek

KESK Çorum Şubeler Platformu, hayat pahalılığı ve zamları protesto etmek amacıyla bugün saat 14.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

KESK Çorum Şubeler Platformu adına bir açıklama yapan Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu karanlık tabloda geçinemiyoruz, nefes alamıyoruz” dedi.

“Üstümüze çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz hangi sendikanın üyesi olursak olalım yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden, ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor” diyen Beyaz, “KESK olarak, bu hafta boyunca tüm yurtta daha çok zamları merkez alan bir noktadan , ‘Zamlar Geri Alınsın, Özelleştirmeler İptal Edilsin’ şiarı ile eylem ve etkinlikler içerisindeyiz. Bu çerçevede bugün saat 14.00’de Çorum Kadeş Barış meydanında yapacağımız basın açıklamasına kamu emekçilerini, yoksul emekçi halkımızı, tüm emekçi halkımızı, emek, meslek örgütleri ve demokrasi güçlerini katılmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

