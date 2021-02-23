Son Dakika

KESK Genel Merkez yöneticileri ÇORUM HABER’i ziyaret ettiler

Güncel 23.02.2021, 21:30
25
KESK Genel Merkez yöneticileri ÇORUM HABER’i ziyaret ettiler

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel-Sen Genel Merkezi Kadın Hakları Sekreteri Semra Kıratlı, BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve BES Çorum Şube Başkanı, KESK Çorum Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@