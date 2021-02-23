KESK Genel Merkez yöneticileri ÇORUM HABER’i ziyaret ettiler
Güncel 23.02.2021, 21:30
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KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel-Sen Genel Merkezi Kadın Hakları Sekreteri Semra Kıratlı, BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve BES Çorum Şube Başkanı, KESK Çorum Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler. (Haber Merkezi)
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