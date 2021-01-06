KESK Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Sözcüsü değişti.
Güncel 06.01.2021, 23:50
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Yapılan açıklamaya göre, Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet’in yürüttüğü KESK Dönem Sözcülüğü görevi, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Emrah Azapçı tarafından yürütülmesine karar verildi. (Haber Merkez)
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