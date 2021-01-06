KESK Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı

Yapılan açıklamaya göre, Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet’in yürüttüğü KESK Dönem Sözcülüğü görevi, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Emrah Azapçı tarafından yürütülmesine karar verildi. (Haber Merkez)