Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

KESK Dönem Sözcüsü değişti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Sözcüsü değişti.

KESK Dönem Sözcüsü değişti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Sözcüsü değişti.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:15
KESK Dönem Sözcüsü değişti

Yapılan açıklamaya göre, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet’in yürüttüğü KESK Dönem Sözcülüğü görevi Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül tarafından yürütülmesine karar verildi.

KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğünün bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütüldüğünü belirten Gül, “Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır. KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir.

KESK, hükümetlerin tüm olumsuz politikalarına karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek örgütlenme ve mücadele sorumluluğunu bir görev olarak üstlenmiştir. KESK sadece üyeleri için değil, tüm kamu emekçileri ve halk için de bir umut olmuştur. 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan son toplu sözleşmede gerek talepleri ile gerekse süreçte gerçekleştirdiği eylem ve etkinliklerle ‘Toplu Satış Sözleşmesine’ karşı 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisinin sesi olmaya çalışmış. Yandaş konfederasyonun satış oyununu asla kabul etmemiştir.

KESK ülkede her dönem darbelere, baskıcı, hukuk dışı, antidemokratik OHAL vb. uygulamalara karşı demokrasiyi savunmuş ve savunmaya devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Türk yatırımcılara Kazakistan daveti
Türk yatırımcılara Kazakistan daveti
“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”
“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim