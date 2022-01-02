KESK Dönem Sözcüsü değişti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz oldu.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yürütülen KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevinin yeni altı ay boyunca Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü olan KESK’in kuruluşundan bugüne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde ettiğini ve adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırdığını belirten Beyaz, “KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir.

İnsanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi talepleri etrafında tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi 2022 yılında da demokratik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

