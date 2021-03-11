Kerman’dan yeni Siemens mağazası

Dr. İlhan Gürel Caddesi numara 8/A’da faaliyet gösterecek olan mağaza, bugün itibariyle hizmete giriyor.

Kerman Mobilya sahiplerinden Gökhan Kerman, 2020 yılında büyümeye devam eden firmalarının yeni mağaza yatırımlarıyla 2021’de de çıkışını sürdürdüğünü vurguladı.

Açtıkları her yeni mağaza ile istihdama katkı sağladıklarına işaret eden Gökhan Kerman, mağazalarında yer alan tüm mutfak gereçlerini www.kermanhome.com alışveriş siteleri üzerinden de satışa sunduklarını hatırlattı.

Açılışla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens Mağazalar Müdürü Uğur Sarı, “500 metrekarelik taban alanına sahip yeni mağazamızla iddialıyız” dedi.

“Pandemi koşulları nedeniyle açılış töreni yapmak yerine mutluluğumuzu tüm Çorum halkıyla paylaşmak istedik” diyen Uğur Sarı, şunları söyledi:

“Dünyaca ünlü Leggno, Ariete, Zwilling, Caso Design ve Green Pan markalı mutfak gereçlerini de aynı mağazamızda satışa sunuyoruz.

LG televizyon modellerinin de yer aldığı mağazamızda tüm ürünlerimizi kullanarak test etme imkanı bulacaksınız. ‘Yaşayan Mutfak’ bölümümüzde yapacağımız sunumların yanında tüm mutfak gereçlerimizi de deneme fırsatı sunuyoruz.

Açılışa özel kampanyamız dahilinde düğün paketleri başta olmak üzere çamaşır makineleri ve elektrikli süpürge modellerinde benzersiz indirimler uyguluyoruz. Özellikle evlenecek ve evini yenileyecek olanlar için benzersiz seçenekler hazırladık. Bu kapsamda ithal ankastre ürünlerimizi görmeden kararınızı vermeyin diyor ve Mart ayına özel kampanyamızdan istifade etmek isteyen herkesi Kerman Siemens Mağazamıza davet ediyoruz.”