Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88059
ALTIN
342.851
DOLAR
6.5864
STERLİN
8.1454
EURO
7.2685

Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı

İstikbal, Bellona ve Siemens Bayii Kerman Mobilya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne iki adet Siemens buzdolabı hediye etti.

Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı

İstikbal, Bellona ve Siemens Bayii Kerman Mobilya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne iki adet Siemens buzdolabı hediye etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 22:10
Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı

Hediye buzdolapları, dün, Siemens Mağazalar Müdürü Uğur Sarı tarafından, Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kocatürk’e teslim edildi.

Kerman Mobilya sahibi Gökhan Kerman, sağlık çalışanlarının özverilerini sadece alkışlamanın yetmeyeceğini belirterek, “Ülkemiz için büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bizler Kerman Mobilya ailesi olarak inanıyoruz ki, bu dayanışmanın sonunda ülkemiz tekrar sağlıklı günlere kavuşacaktır. Alkışlamak yetmez, bizler de bu dayanışmaya katılıyor, sizlerin yanınızda olduğumuzu bildirmenin görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

(Selda FINDIK)

İlgili Haberler
Küçükkaya, Havalimanı’nı ekrana getirdi
Küçükkaya, Havalimanı’nı ekrana getirdi
Eğilmez: “Gerekiyorsa para basılmalı”
Eğilmez: “Gerekiyorsa para basılmalı”
Yine Çorum’un hakkı yendi!
Yine Çorum’un hakkı yendi!
Özel Hastane, tam hijyenik koşullarda hizmete devam
Özel Hastane, tam hijyenik koşullarda hizmete devam
"37 kişi daha hayatını kaybetti"
"37 kişi daha hayatını kaybetti"
Hastane’ye korana virüsü için cihaz desteği
Hastane’ye korana virüsü için cihaz desteği
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim