Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı

Hediye buzdolapları, dün, Siemens Mağazalar Müdürü Uğur Sarı tarafından, Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kocatürk’e teslim edildi.

Kerman Mobilya sahibi Gökhan Kerman, sağlık çalışanlarının özverilerini sadece alkışlamanın yetmeyeceğini belirterek, “Ülkemiz için büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bizler Kerman Mobilya ailesi olarak inanıyoruz ki, bu dayanışmanın sonunda ülkemiz tekrar sağlıklı günlere kavuşacaktır. Alkışlamak yetmez, bizler de bu dayanışmaya katılıyor, sizlerin yanınızda olduğumuzu bildirmenin görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

(Selda FINDIK)