Kerman, Gümüşsuyu Halı ve Bellona Yatak’la AHL’de

Bellona Yatak Mağazası’yla birlikte açılan Gümüşsuyu Halı Mağazası’nda da Gümüşsuyu’nun yepyeni tasarım halıları tüm Çorumluları bekliyor.

Bellona Kerman Mağazası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kerman ailesi olarak 6 yıldır Bellona markasını Çorum’da müşteri memnuniyet odaklı temsil etmekteyiz. Çevreyolu’nda ve şehir merkezinde bulunan Bellona mağazalarımıza AHL Park’ta bir yenisini ekledik. Müşterilerimize şu an AHL Park AVM’de bulunan yatak mağazamıza özel olarak Mart ayı boyunca bütün yataklarda yüzde 15 indirim imkanı sunuyoruz. Ayrıca doku home tekstil ürünlerinde ve Gümüşsuyu Halı mağazamızda yer alan halılarda da çeşitli indirimlerimiz mevcut. Kerman ailesi olarak tüm Çorum halkını AVM’de bulunan yeni Bellona Yatak ve Gümüşsuyu Halı Mağazamıza bekliyoruz” denildi.

(Nurdan AKBAŞ)

