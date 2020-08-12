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Keresteciler Sitesi'nde yangın

ÇORUM'da Keresteciler Sitesi'nde  atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Güncel 12.08.2020, 23:38 13.08.2020, 00:00
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Kentte merkeze bağlı İskilip Caddesi üzerinde yer alan Keresteciler Sitesi'nde akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler yan tarafındaki başka bir atölyeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinim müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 atölyede hasar oluşurken, küle dönen 1 traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yangının kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralının olmadığı belirterek "Akşam saatlerinde itfaiye ekiplerimize yangın ihbarı geldi. Arkadaşlarımız anının da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Burası kereste atölyelerinin bulunduğu bir bölge. 16 itfaiye aracıyla alevlere müdahale ettik. İlk belirlemelere göre, 2 atölye de hasar oluştu. Bölgede 1 adet traktör yandı. Hasar tespit çalışması başlatılacak. Herhangi bir dumandan etkilenen ve yaralımız yok" dedi.

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