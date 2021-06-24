Kerebi Gazi’de mezuniyet sevinci

Okul Müdürü Recep Celep, öğrencilerin 4 yıl İmam Hatip Ortaokulu’nda akademik başarı elde etmenin yanında ahlaki erdemlilik saygı, sevgi gibi temel değerleri de elde ettiklerini belirtti.

2021 yılında 70 öğrencinin mezun olarak ortaöğretime geçmeye hak kazandığını kaydeden Celep, “Her öğretmenin temennisi, gurur kaynağı olan dürüst, ahlaklı, temiz ve başarılı bir öğrencisi ile karşılaşmaktır” dedi.

Program, öğrencilerin mezuniyet yemini etmeleri, kep atmaları ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

