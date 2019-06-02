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Kerebi Gazi İHO’da dolu dolu Ramazan

Çorum’da faaliyet gösteren Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda Ramazan ayı dolu dolu kutlanıyor.

Kerebi Gazi İHO’da dolu dolu Ramazan

Çorum’da faaliyet gösteren Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda Ramazan ayı dolu dolu kutlanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 18:08
Kerebi Gazi İHO’da dolu dolu Ramazan

Ramazan ayı kapsamında okulun “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Hayatı” dersi kapsamında “Sahabelerin Peygamber Efendimize Sadaket ve Vefaları” konusu işleniyor. Bu kapsamda ilimizde bulunan Hıdırlık içindeki okulun ismini de aldığı Kerebi Gazi ile Suheybi Rumi ve Ubeydi Gazi gibi Peygamber Efendimizin dostları ele alındı. Hıdırlık’a giderek sahabelerin türbesini ziyaret ederek dua eden öğrenciler “Sahabelerin Peygamber Efendimize Sadaket ve Vefaları” konusunu da burada işledi.

Ziyaret sayesinde Kerebi Gazi Ortaokulu öğrencilerinin Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden faydalandıkları gözlendi.

(Volkan SINAYUÇ)

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