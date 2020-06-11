Kentte 'aslan' tartışması

Aslan iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Şahin Eser Yağar, “Bence böyle bir durumun olması çok zor. Görenler, halüsinasyon görmüşlerdir” diye konuştu.



Fadime Çakır ise “Aslan görüldüğünü duydum ben de şok oldum. Aslan olma ihtimali yoktur eğer gökten helikopterle bırakmadılarsa” dedi.