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“Kentin trafik yüküne çözüm bulunmalı”

MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Gülüoğlu, şehrin trafik sorununa dikkat çekti. Güloğlu, “Şehrimizin trafik sorunu her geçen gün artmakta, günlük çözüm önerileri de çare olmamaktadır. Gerek şehir içinde Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Bahabey ve Osmancık caddelerinde gerekse çevre yolundaki trafik yükü malumunuzdur. Ana arterlerde bulunan kamu kurumlarının ve bankaların ivedilikle şehrin başka noktalarına kaydırılması gerekmektedir” dedi.

“Kentin trafik yüküne çözüm bulunmalı”

MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Gülüoğlu, şehrin trafik sorununa dikkat çekti. Güloğlu, “Şehrimizin trafik sorunu her geçen gün artmakta, günlük çözüm önerileri de çare olmamaktadır. Gerek şehir içinde Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Bahabey ve Osmancık caddelerinde gerekse çevre yolundaki trafik yükü malumunuzdur. Ana arterlerde bulunan kamu kurumlarının ve bankaların ivedilikle şehrin başka noktalarına kaydırılması gerekmektedir” dedi.

07 Şubat 2020 Cuma 00:17
“Kentin trafik yüküne çözüm bulunmalı”

Seçim sürecinde çok defa dile getirilen ikinci bir çevre yolu için çalışmalara mutlaka başlanılması gerektiğini kaydeden Güloğlu, “Bilindiği üzere çevre yollarının planlanması ve yapımı uzun yıllara yayılmaktadır. Şu bir gerçek ki çalışmalara bugün başlanmazsa çok geç kalacağız. Güney çevre yolu mevcut çevre yolu bütünlük sağlayarak, şehir etrafında ring hattı oluşturacak, şehir içi trafiği de rahatlatacaktır. Bizim bu konuyla ilgili önerilerimiz istenirse daha da detaylandırılabilir. Esas mesele şudur ki, bizim acilen bir ulaşım master planına ihtiyacımız vardır. Bu konudaki çalışmalara destek vereceğimizi şimdiden taahhüt ederiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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