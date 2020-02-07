“Kentin trafik yüküne çözüm bulunmalı”

Seçim sürecinde çok defa dile getirilen ikinci bir çevre yolu için çalışmalara mutlaka başlanılması gerektiğini kaydeden Güloğlu, “Bilindiği üzere çevre yollarının planlanması ve yapımı uzun yıllara yayılmaktadır. Şu bir gerçek ki çalışmalara bugün başlanmazsa çok geç kalacağız. Güney çevre yolu mevcut çevre yolu bütünlük sağlayarak, şehir etrafında ring hattı oluşturacak, şehir içi trafiği de rahatlatacaktır. Bizim bu konuyla ilgili önerilerimiz istenirse daha da detaylandırılabilir. Esas mesele şudur ki, bizim acilen bir ulaşım master planına ihtiyacımız vardır. Bu konudaki çalışmalara destek vereceğimizi şimdiden taahhüt ederiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)