Kentin tek kadın çay evi işletmecisi

“Aile” adını verdiği çayevinde, iş merkezindeki esnaflara her gün çay servisi yapan Özgül, ilk işe başladığında insanların kendisini yadırgadığını ancak zamanla alıştıklarını söyledi. İş merkezinde dükkânları olan esnaflarla aile gibi olduklarını belirten Ayşegül Özgül, “İlk başlarda zorlandım, kadın olduğum için insanlar yadırgadı sonra alıştılar aile gibi olduk, hepsi benim abim, kardeşim, babam gibi oldular. Hepsini çok seviyorum” dedi.

“KADIN OLDUĞUM İÇİN YADIRGADILAR”

İşini çok severek yaptığını dile getiren Özgül, şöyle devam etti: “Şaşıranlar, tebrik edenler, helal olsun diyenler, takdir edenler çok oluyor” ifadesini kullandı. Sabah 7.30’da çayevini açtığını söyleyen Özgül, “Müşterilerim hemen seslenmeye başlıyorlar, 2 çay, 3 çay, 5 çay. Sürekli ayaktayım, katları inip çıkıyorum ama işimi sevdiğim için zor gelmiyor.” Yaşadığı ilginç olaylar da olduğunu kaydeden Özgül, “Bazen çay soğuk deyip geri gönderiyorlar. Bazen koyu istiyorlar açık götürüyorum. Çayımın müdavimleri de çok” dedi.

“KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK”

Günlük yaklaşık 300 çay satan Ayşegül Özgül, 2 çocuğu olduğunu ve onlar için tek başına hayat mücadelesi verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Erkekler yapıyor bayanlar neden yapmasın. Bayanların yapmayacağı iş yok. Bizim evimiz kira, buradan kazancımla çocuklarımı okutuyorum, araba aldık. Kimseye muhtaç değiliz Allah’a şükür.”

Tatil dönemlerinde annesine çay evinde yardım eden Yasemin ise, “Annemle gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum” dedi. (Haber Merkezi)