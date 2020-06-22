Kentin en uzak semti parka kavuştu

Törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gece-gündüz demeden vekiller ve teşkilat ile birlikte gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Hacim olarak küçük olsa da park yapımına önem verdiklerini anlatan Başkan Aşgın, park yapılan bölgeye ilk olarak seçim öncesinde geldiklerini otluk ve sazlık bir alan olay bölgeye dönemlerinin ilk çocuk parkını yapma sözünü verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini anlattı.

Bu parkın 30-40 yıl önce de kurulabilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Aşgın, geçen zamanı telafi etmek amacıyla belediyenin rezerv alanlarından ağaç söküp getirildiğini ve bu ağaçların da bakımla tutmasının sağlandığını anlattı.

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise konuşmasında 18 yıldır AK Parti bayrağını indirmediklerini, Çorum’a yapılan hizmetin kendileri için az bile olduğunu vurguladı. Park alanında oynayacak çocukların belki de geleceğin bakanı Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Ahlatcı; Tren, havaalanı ve 3-4 hastane ile Çorum’un daha yaşanır bir hale geleceğini bundan da geleceğin nesillerinin daha çok faydalanacağını anlattı.

Törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da huzur ve barış içinde bir coğrafyada bugün güzel bir hizmetin açılışı için bir araya gelindiğini, Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu ve hizmetin büyüğü küçüğü olmadığını gençlerin bu toplumun en büyük serveti olduğunu kaydetti.

Son olarak konuşan Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise Çorum’un ayak basmadık yer kalmayacağını ifade ettiklerini ve bu sözü belediye aracılığı ile yerine getirdiklerini kaydederek, belediye ile birlikte hizmeti kenarlardan başlatıp ortaya kadar getireceklerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları vatandaşlarla birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)