“Kentimi tanıyorum, kendimi tanıyorum” sloganı kapsamında Çorum Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nda yer alan paydaşlarla birlikte Çorum’un tanıtımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, 46. Turizm Haftası’nda yapılacak etkinlikleri açıkladı.

fotoğraf severlerle buluşma ve Çorum kent merkezindeki mimari yapı, insan, el sanatları gibi konuları kapsayan fotoğraf çekimi etkinliği ile kutlamaların başladığını belirten Bektaş, “16 Nisan’da AHL PARK AVM’de, Tanıtım Stantları (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü), Güler GÖK-Resim Sergisi, Gül Yıldırım-Kaligrafi Çalışması, Aşık Halil Bolat’tan Türküler ile Kil Tablet Atölye Çalışması, Gitar-Flüt Dinletisi ve Çoksesli Koro Konseri,

17 Nisan’da Alacahöyük Örenyerinde Klasik Müzik Dinletisi,

18 Nisan’da Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde Turizm Haftası Kutlama Töreni ve Konferans,

19 Nisan’da Genç Kâşifler Şehirlerini Tanıyor Gezisi, 20-21 Nisan’da “Kentimi Tanıyorum, Kendimi Tanıyorum” Osmancık ve Sungurlu İlçe Gezileri ile devam edecek.

23 Nisan’da Sıklık-Çorum Obası arasında yapılacak Sıklık Tabiat Parkı Gece Yürüyüşü ile de sonlandırılacaktır.

Turizm Paftamıza katkı sağlayan Çorum Belediyemiz, Hitit Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz ve diğer tüm paydaşlarımıza, İlimizde alternatif turizm türlerini geliştirme ve yayma amaçlı düzenlediğimiz turizm amaçlı sportif faaliyetlerimize katkıları için Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

İki yıl süren pandeminin ardından daha canlı bir turizm sezonu temennisiyle tüm turizm camiasının 46. Turizm Haftası’nı kutluyoruz” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)

