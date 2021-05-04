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Kent tarihi görünüme kavuşturuluyor

Çorum Belediyesi kentin tarihi dokusunu yeniden oluşturmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çorum Belediyesi’nin kültür yolu projesi kapsamında yer alan, “Saat Kulesi Cephe İyileştirme” Projesinde çalışmalar tam hız sürdürülüyor.

Güncel 04.05.2021, 13:42
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Belediye binası yanında dönercilerin bulunduğu bölgedeki dükkânların çatısı ve cephelerinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor.
Çalışmalarla ilgili  bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,  kültür yolu projesinin aşamalarından biri olan Saat Kulesi çevresinin tarihi görünümüne kavuşturulması için hazırlanan çalışmaların başladığını söyledi. 
Tarihi ve kültürel alanlarda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini, bu alanda yapılacak çalışmaların şehrin kültürüne ve tarihi dokusuna önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarih ve kültürünü yeniden ihya ediyoruz.” dedi.
Yaklaşık 2 Milyon liralık projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Bu yılın sonunda çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Saat Kulesi çevresi 100 yıl önceki tarihi görünümüne kavuşacak.” dedi. “Ben Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Milletvekillerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ” dedi.

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