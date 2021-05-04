Kent tarihi görünüme kavuşturuluyor

Belediye binası yanında dönercilerin bulunduğu bölgedeki dükkânların çatısı ve cephelerinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültür yolu projesinin aşamalarından biri olan Saat Kulesi çevresinin tarihi görünümüne kavuşturulması için hazırlanan çalışmaların başladığını söyledi.

Tarihi ve kültürel alanlarda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini, bu alanda yapılacak çalışmaların şehrin kültürüne ve tarihi dokusuna önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarih ve kültürünü yeniden ihya ediyoruz.” dedi.

Yaklaşık 2 Milyon liralık projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Bu yılın sonunda çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Saat Kulesi çevresi 100 yıl önceki tarihi görünümüne kavuşacak.” dedi. “Ben Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Milletvekillerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ” dedi.