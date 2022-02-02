Kent mobilyaları kiraya verildi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Ünsal Yeter, Ertuğrul Eren yönetimindeki komisyon huzurunda kent mobilyalarının 10 yıllığına kiraya verilmesi işini kapalı teklif açık artırma usulünü göre ihale etti. İhalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise kapalı teklifleri açıldı. Daha sonra ise açılan teklifler üzerinden en yüksek teklife göre açık artırma gerçekleştirildi.

Buna göre 40 adet Tip-3 Otobüs Durağı yapımı, yerine montajı ve bakımı; 5 adet Geri Dönüşümlü CLP/Raket yapımı, yerine montajı ve bakımı; 2 adet Leblebi Görünümlü Yuvarlak Büfe yapımı, yerine montajı ve bakımı; 1 adet Silindir CLP/Raketli Çift Katlı Reklam Kulesi yapımı, yerine montajı ve bakımı; 195 adet reklam raketli açık Otobüs Durağının bakımı iye Kent Mobilyalarına; reklam raketli 195 adet açık Otobüs Durağına, 100 adet Reklam Vitrinine (Raket), 10 adet Scroller (Reklam Değiştiricili) Megalight’a, 250 adet Işıklı Billboard’a, 10 adet Kuleboard’a (Totem) İlan ve Reklam koyma hakkı (toplam 565 adet) kapsayan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince düzenlenen ihalede 3. Mecra Reklam kapalı teklifinde 640 bin TL; Şehrin Işıkları Reklam kapalı teklifinde 636 bin TL ve Karma Açık Hava Reklam ise 632 bin 500 TL teklif verdi. İhalede açık artırma 640 bin TL’den başladı. Açık artırma sonunda bir yıllığına 680 bin TL teklif veren 3. Mecra Reklam ihaleyi kazandı.

(Volkan SINAYUÇ)

