Kent mobilyaları kira ihalesi Bir Medya’nın

Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet Tip-3 Otobüs Durağı yapımı, yerine montajı, bakımı, 195 adet reklam raketli açık otobüs durağının bakımı ile toplam 565 Adet kent mobilyaları reklam raketli açık 195 adet otobüs durağı’na, 100 adet Çift Yüzlü Reklam Vitrini’ne (Raket), 10 adet Scroller (Reklam Değiştiricili) Megalight’a, 250 adet Işıklı Billboard’a, 10 adet Kuleboard’a (Totem) İlan ve Reklam koyma hakkını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif açık arttırma suretiyle 10 yıllığına kiraya verdi.



Tahmini bedeli 375 bin TL’den ve geçici teminatı ise 11 bin 250 TL’den ihaleye çıkarılan kent mobilyaları ihalesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen üyeleri huzurunda yapıldı. İhaleye ilimizin tanınmış reklam organizasyon firması Bir Medya Başkanı Tayyar Atakan Akman ile Üçüncü Mecra Sanayi Tic. A.Ş. firmalarının temsilcileri katıldı. İhalede ilk olarak firmaların belgeleri incelenirken, Üçüncü Mecra Sanayi Tic. A.Ş. tarafından pandemi nedeniyle gerekli evrakların tamamlanamadığı dile getirilerek ihalenin ileri bir tarihte yapılması talebi geldi. İhale Komisyonu ihalenin tarihinin daha önce belirlendiğini ve bu talebin dikkate alınamayacağını açıkladı. Buna göre evrakları tam olan Bir Medya temsilcisi Tayyar Atakan Akman tarafından sunulan teklif açıldı. Buna göre Bir Medya tarafından 425 bin TL’lik teklif verildiği görüldü. Tek firma olduğu için firmadan bir fiyat daha istenirken, Akman da teklifini 500 bin TL’ye çıkardı.

(Haber Merkezi)

