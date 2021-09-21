Kent Konseyi’nden Vali Çiftçi’ye ziyaret
Güncel 21.09.2021, 21:15
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Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Turhan Candan ve Yürütme Kurulu üyeleri, yeni yönetime seçilmeleri nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çiftçi, Çorum’da kentlilik bilincini ve toplumsal barışı pekiştiren çalışmalar yapan Çorum Kent Konseyi yönetimine yeni çalışma döneminde başarılar diledi. (Haber Merkezi)
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