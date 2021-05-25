Kent Konseyi’nden Gökmeşe’ye hayırlı olsun ziyareti
Çorum Kent Konseyi Yönetimi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesine yeni atanan Dekan Prof. Dr. Ebru Gökmeşe’yi ziyaret etti.
Güncel 25.05.2021, 19:42
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Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve yürütme kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ebru Gökmeşe’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dekan Prof Dr. Ebru Gökmeşe, Kent Konseyi Yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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