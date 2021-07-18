Kent Konseyi’nde Turhan Candan dönemi

Kent Konseyi’nin Genel Kurulu Buharaevler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı İsmail Yağbat’ın üstlendiği genel kurulda Şahiste Uçar’ın yerine konseyin yeni başkanı Turhan Candan olurken, yönetim ise Hüseyin Kır, Ayhan Boyraz, Fevzi Şeker, Gökçe Öğünç, Mustafa Özbayram, Mehmet Aşgın, Bilgehan Geniş, Mustafa Yüksel, Firdevs Yalçın ve Ayşe Yaz’dan oluştu.

(Haber Merkezi)

