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Kent Konseyi’nde tartışma

Kent Konseyi Genel Kurulu’ndaki konuşmaların ardından olağan genel kurula katılan mahalle muhtarları kendilerine davetiyenin 15 gün öncesinden gelmesi gerektiğini fakat bu sabah belgenin ellerine ulaştığını belirterek itiraz etti. Adayların önceden belirlenmiş olduğunu iddia eden ve önceden haberleri olsaydı kendilerinin de aday listesi hazırlayacaklarını belirten muhtarlar, CHP İl Genel Meclis üyesi Yıldız Bek’den de destek aldı. Seslerin yükseldiği olağan genel kurulda Divan Başkanı Lemzi Çöplü’nün “Madem itiraz ediyorsunuz buyurun adayınızı açıklayın” demesi ve muhtarların bu olayı tekrar gündeme getireceklerini belirtmesi ile ortam sakinleşti. (Esra ESEN)

Kent Konseyi’nde tartışma

Kent Konseyi Genel Kurulu’ndaki konuşmaların ardından olağan genel kurula katılan mahalle muhtarları kendilerine davetiyenin 15 gün öncesinden gelmesi gerektiğini fakat bu sabah belgenin ellerine ulaştığını belirterek itiraz etti. Adayların önceden belirlenmiş olduğunu iddia eden ve önceden haberleri olsaydı kendilerinin de aday listesi hazırlayacaklarını belirten muhtarlar, CHP İl Genel Meclis üyesi Yıldız Bek’den de destek aldı. Seslerin yükseldiği olağan genel kurulda Divan Başkanı Lemzi Çöplü’nün “Madem itiraz ediyorsunuz buyurun adayınızı açıklayın” demesi ve muhtarların bu olayı tekrar gündeme getireceklerini belirtmesi ile ortam sakinleşti. (Esra ESEN)

02 Temmuz 2019 Salı 23:25
Kent Konseyi’nde tartışma
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