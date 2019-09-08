Kent Konseyi yürütme kurulları belirlendi

Çorum Kent Konseyi yürütme kurulları yönetimi için seçim yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde Divan Başkanlığına Hüseyin Kır, divan üyeliklerine ise Gülistan Daşçı ve Mahmut Yabacıoğlu’nun getirildiği seçim saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programın açılışında konuşan Kent konseyi Başkanı Şaheste Uçar, belediyeler ile halk arasında köprü görevi göreceklerini belirterek, amaçlarının her kesime ulaşan geniş tabanlı bir konsey oluşturmak olduğunu dile getirdi. Fikirlerin sunulması için konsey üyesi olmaya gerek olmadığını, fikirleri olanların kendilerine her zaman ulaşabileceklerini anlatan Uçar, Çorum için güzel planları bulunduğunu anlattı.

Divan Başkanı Hüseyin Kır ise konuşmasında geçmişte büyük acılar yaşandığını ifade ederek, şimdi ise insanları kucaklamak, birlik ve beraberliği artırmak için çaba sarfettiklerini kaydetti. Dünyada büyük değişimler yaşandığına dikkat çeken Kır, değişimlerle birlikte insanların temel değerlerinde de kaymalar olduğunu, temel değerlere sahip çıkılabilmesi için yönetimde halkın da söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Bu topraklarda 1000 yıldır oluşturulan bir hoşgörü ortamı bulunduğunu belirten Kır, bu hoşgörünün korunması gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Bilgehan Geniş seçilirken yönetim kuruluna ise Derya Bolcal, Yıldız Madak, Yasemin Çakıcı, İsmail Fatih Uysal, Onur Eke, Volkan Avcı, Osman Ahmet Altınordu, Kevser Akyıldız ve Feza Yılmaz seçildi.

Toplantıda Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı’na Ayşe Yaz seçilirken yönetiminde ise Ayfer Baydur, Demet Yurdasucu, Ebru Çömüz, Emine Kabasakal, Emine Özten, Figen Özüyağlı, Gülcan Küçükgüzel, Güler Gök, Hatice Kayadibi, Hatice Kırcı, Olcay Ünal, Yıldız Üveyik, Zeliha Uzun ve Zübeyde Ürünoğlu görev aldı.

Çorum kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na İlhan Ünal’ın seçildiği programda Yürütme kurulunda Ömer Albayrak, Mustafa Yüztgenç, Galip Devrim Çağlayan, Yusuf Hoşnut, Doğan Demirci, Arslan Şahin, Emine Çelen, Hülya Karaer ve Muhammed Turan Gezer seçilirken, Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığına seçilen Fatih Uysal’ın yönetiminde ise Emincan Akça, Melike Kır, Beyza Tokgöz, Eylül Ünal, Ahmet Öztürk, Koray Berke Satır, Osman Çelebi, Halil İbrahim Eyvazlı, Mustafa Topdaş, Betül Serra Ürünoğlu, Abdullah Veysel Göç, Elif Can Demir, Yusuf Üveyik, Nisa Ceren Uysal ve Süleyman Bilgehan Karadağ yer aldı. (Erkan BAYATLI)