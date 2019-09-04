Kent Konseyi'nin meclis seçimleri 7 Eylül'de

Çorum Kent Konseyi meclis başkanlıkları için seçimler yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, “Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Valimiz ve Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Ardından Valimiz ve Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve yürütme kurulu üyelerimiz ile Seyfe Köyü ve Yenihayat Köyünü ziyaret ettik. Kent Konseyi olarak çalışmalarımıza sadece yürütme kurulu üyelerimizle değil Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclislerimizle de hız kesmeden devam etmek istiyoruz. 7 Eylül Cumartesi saat: 13.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapacağımız meclis başkanlığı seçimlerimizle çalışmalarımızı daha kapsamlı yürüteceğiz” dedi.(Haber Merkezi)