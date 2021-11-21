Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden emekli öğretmenlere vefa

Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi, öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa kahvaltı programında buluştu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, Belediye Başkan Yardımcılarının eşleri, Kadın Kültür Merkezlerinde görevli öğretmenler ve emekli öğretmenlerin katıldığı programda öğretmenlere hediyeler takdim edildi.

Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğine yıllarını vererek emekli olmuş öğretmenlerimizin, ulu çınarlar olduğunu belirterek “Bizleri bugünlere getiren, bizlere okuma şevki veren tüm öğretmenlerimize minnettarız.” diye konuştu.