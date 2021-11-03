Kent Konseyi Gençlik Meclisi Mehmet Aşgın ile devam dedi

Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorim-Der Başkanı Ayhan Boyraz, TÜGVA İl Başkanı Enes Kayabaşı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve gençlerin katıldığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede Divan üyeliklerine Furkan Mazman’ın Zehra Damar ve Semih Dumlu seçildi.

CANDAN’DAN TAVSİYE

Genel kurulda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, Gençlik Merkezi’nden şehrin ve şehrin insanına katkı yapacak faaliyetler beklediklerini belirterek, “Gençlik nasıl bu milletin ve devletin geleceği ise biz gelecekte nasıl bir toplum olması gerektiğini istiyorsak, nasıl bir toplumu özlüyorsak işte onun tohumlarının atıldığı yer, onun adeta egzersizinin yapıldığı yerdir Gençlik Meclisi. Gençliğe yönelik faaliyetlerin hiçbirisi ihmal edilemez faaliyetlerdir” dedi.

Turhan Candan konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Son 40 yıldır toplumda ciddi bir sosyal mücadele olduğuna dikkat çeken Candan, Hz. Adem’den bu yana Hak-batıl mücadelesinin yaşandığını ifade ederek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bunu günümüze indirgediğimiz zaman yerli ve milli duruşu olan bir kesim ve buna karşı bir mücadele eden bir kesim var şeklinde bunu ifade edebiliriz. Bu yerli ve milli duruşu bugün sizden bekliyoruz. Özgüvenli bir gençliğimiz olsun istiyoruz. Mümkün olduğu kadar hayatta size rol vermek istiyoruz. Ancak bu mücadele içerisinde rol alarak bazı şeyleri kazabilirsiniz. Bu roller gönüllü etkinlikler. Hayatta doğrudan bir kazanımızı, karşılığı olmayan rollerdir. Gençlik Merkezi de böyle bir rol için biçilmiş kaftan. Biz hem Kent Konseyi olarak hem de Çorum Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Yeter ki siz 5, 10, 50 yıl sonrasına ilişkin kendi donanımınızı sağlamaya başlayın.”

Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın ise konuşmasında, “Çorum’a ve Çorum’un gençlerine kültürel, sosyal ve çok kutuplu anlayış ile hizmet edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni bir yönetim ve yeni projelerle en kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ise, yeni dönemde yapılacak faaliyetlerin Çorum’a ve gençlerine değer katacağını ifade etti.

Tek liste gidilen seçimde Mehmet Aşgın Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne başkan olarak seçildi. Mehmet Aşgın’ın yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Furkan Mazman, Mehmet Akif Gemerekli, Ufuk Mert, İlker Yılmaz, Eray Özeşme, Gökhan Keskin, Zehra Damar, İbrahim Sabancı, Ahmet Erdil, Şeyma Sarıkabak, Esranur Dilekçi, Oğuzhan Çavdar, Recep Kantar, Semih Dumlu, Hakan Irmak, Münire Sultan Tarkan, Sefa Şanal”

(Volkan SINAYUÇ)

