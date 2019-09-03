Kent Konseyi, Kadeş Çocuk Şenliğinde çocuklara balon dağıttı. Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kadeş Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklara balon dağıtan Kent Konseyi çocukları sevindirdi.

“Çocuklar gülsün ki bizde gülelim” diyen Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, “Yavrularımızı mutlu ve gülerken görmek bizi de haliyle mutlu ediyor bizde belediyemizin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte çorbada tuzumuz olsun istedik ve onlara balon hediye ettik bir nebzede olsa onları sevindirdiysek ne mutlu bize” diye konuştu. (Haber Merkezi)