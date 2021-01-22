“Kent içine şubeyi değerlendirebiliriz”

Halket Satış Mağazası’nın kent içine açılması yönünde taleplerin bulunduğu ve bu konuda Belediye’nin düşüncesinin ne olduğu sorulan Başkan Aşgın, Çorumlulara kaliteli, güvenli ve ucuz et sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ancak burada esnaf dostu belediye olarak esnafı da düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.

Prensip olarak evinin geçimini helalinden sağlayan kasap esnafını da etkilememek adına Halket şubesini kent içine açmayı planlamadıklarını ancak açıldıkları günden beri et ürünlerine büyük talebi gördüğünü de belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konunun ileriki dönemde ayrıntılı şekilde değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)