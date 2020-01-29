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Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, 2020 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticilerin 01.04.2020 tarihine kadar mutlaka izin müracaatında bulunmaları gerektiği konusunda uyardı. 

Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, 2020 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticilerin 01.04.2020 tarihine kadar mutlaka izin müracaatında bulunmaları gerektiği konusunda uyardı. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 18:05
Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek

Kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü hakkında yönetmelik hükümlerine göre; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin 1 Ocak-1 Nisan 2020 tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatan İl Müdürü Sarı, Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin taahhütname, üretim yılına ait ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS'ye uygun keşif raporu ve nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerektiğini, ilgili evraklar İl Müdürlüğü'nün duyurular kısmında ilan edildiğini söyledi.

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